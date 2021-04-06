Горняк22: В Алтайском крае использовали 84% доз поступившей вакцины от ковида

Горняк22: В Алтайском крае использовали 84% доз поступившей вакцины от ковида06.04.2021
Фото Олег БОГДАНОВ
В Алтайском крае привили от коронавируса порядка 105 тысяч жителей. Это 10 % от запланированного. Всего же до сентября намерены вакцинировать порядка 60%, или 1 млн 100 тысяч человек.
Большое внимание уделяется иммунизации старшего поколения. По данным пресс-службы губернатора, из числа вакцинированных 20 тыс. граждан старше 70 лет, более 4 тысяч – старше 80-ти, а около 150 – старше 90 лет.
Как сообщил на оперативном совещании в краевом правительстве министр региона Дмитрий Попов, всего поступило 135 тысяч доз вакцины «Спутник V». Использовано 84%. По его словам, вакцинация призвана предотвратить тяжелые случаи пневмонии. Нет задачи обеспечить стопроцентный иммунитет.
«Среди тех, кто вакцинировался, нет случаев, вызывающих опасения, волнения и другие сложности», — подчеркнул в свою очередь губернатор Виктор Томенко.