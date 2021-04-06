Горняк22: Александр Романенко: Алтайский край должен быть готов к наплыву желающих вакцинироваться

Фото Олег БОГДАНОВ

Председатель АКЗС Александр Романенко призвал медиков заранее подготовиться к наплыву желающих поставить прививку от коронавируса. Об этом он заявил 5 апреля на оперативном совещании в краевом парламенте, где в том числе обсуждался и ход прививочной кампании.

На утро 5 апреля вакциной «Гам-Ковид-Вак» в регионе привито более 104 тысяч человек. Из них 34 тысячи получили первую прививку, 69 тыс. привились полностью. Пункты вакцинации работают в каждом муниципальном образовании края.

Александр Романенко попросил комитет АКЗС по здравоохранению и науке вместе с региональным Минздравом проработать организационные механизмы вакцинации. Так как сегодня в России выросло число желающих вакцинироваться.

«Поэтому надо готовиться к наплыву желающих. Люди начинают понимать пользу прививки, и спокойный сегодня процесс может уже завтра смениться огромными очередями», — сказал председатель АКЗС.

Спикер подчеркнул, что надо контролировать и объемы поступающей вакцины, чтобы обеспечить всех жителей, решивших сделать прививку, препаратами.

Алтайская правда