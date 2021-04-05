Горняк22: +92. В Алтайском крае выявлены новые случаи заражения COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 92 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровел 71 человек, умерло 11, от COVID-19 — 8.

Последний раз такое количество заболевших было зафиксировано 29 сентября. Из вновь выявленных 92 новых случая в Барнауле зарегистрировано 25. 12 человек заболели в Бийске, 7 — в Рубцовске, по 5 – в Яровом и Павловском районе. В других муниципадитетах края – по 3 и менее заболевших .

На 4 апреля на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом находятся 1 055 человек, еще 340 — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией сходной с ковид. Количество тяжелобольных – 247, подключено к аппаратам ИВЛ – 90.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов «Гам-Ковид-Вак» . На 4 апреля прививается 103 367 человек.

Алтайская правда