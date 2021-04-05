Горняк22: Ученые выяснили, что солнечные лучи способны разрушать коронавирус

Прямые солнечные лучи эффективно разрушают частицы коронавирусной инфекции. Это выяснили ученые в ходе исследования.

Международный коллектив ученых, доказал пользу дневного света в борьбе с коронавирусом. Так, они выяснили, что ультрафиолет воздействуетна РНК коронавируса и повреждает ее. Также исследование продемонстрировало, что инактивация частиц происходит быстрее, чем считалось в теории, сообщает ФАН.

Процесс разрушения вируса занимает от 10 до 20 минут. Что примерно в 8 раз быстрее, чем считалось ранее.

Ученые продолжают изучать воздействия солнечного света. Специалисты считают, что, возможно, в процессе задействован не только ультрафиолет В, но и А. Этот вид ультрафиолета способен порождать реактивные молекулы, повреждающие вирус. При этом его можно использовать в системах фильтрации воздуха с гораздо меньшим риском, чем другие подтипы.

Алтайская правда