Горняк22: Алтайский край получил свыше 28 тысяч комплектов вакцины от ковида

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край получил еще одну партию вакцины «Спутник V» в размере 28 375 доз. А всего общее количество поставленного препарата составило 124 тыс. 17 комплектов.

Вакцина распределяется между медицинскими организациями. В прививочной кампании задействованы районные и городские медучреждения. В отдаленные населенные пункты выезжают мобильные ФАПы.

На утро 30 марта, прививочной кампаний было охвачено 85 тыс. 536 жителей. Из этого числа 22 тыс. 699 человек поставили первый укол, а 62 тыс. 867 — полностью привиты.

Алтайская правда