Горняк22: Три привитых жителя Алтайского края заболели ковидом

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Три человека из Алтайского края после двух прививок вакциной заболели коронавирусом. Об этом сообщила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

«Один из них уже выздоровел, двое еще лечатся. Во всех случаях заболевание проявилось в легкой форме. Важно учитывать, что положительные результаты были выявлены в первые десять дней после постановки второй вакцины. Мы знаем, что необходимо выждать 21 день после первой аппликации, и столько же после второй. На протяжении этих 42 дней у нас формируется иммунитет. Аналогичные единичные случаи зафиксированы в разных регионах России», — пояснила она.

По мнению специалиста, давать оценку прививочной кампании еще рано. Тем не менее, иммунная прослойка в крае уже сформирована. Речь идет о 82 тысячах жителей, которую провакцинировались. Считается, что иммунитет сформирован и у переболевших, их на Алтае 42 тысячи.

Алтайская правда