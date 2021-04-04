Горняк22: Завершить вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае планируют к 1 июля

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120 тысяч доз вакцины от ковида завезли в Алтайский край в прививочную кампанию. По словам главного эпидемиолога региона, Ирины Переладовой, препарат приходит стабильно каждую неделю.

«Прививочная кампания идет полным ходом. Завершить ее планируем к 1 июля. Это значит, что вакцинацию должны пройти 1 миллион 100 человек из нашего региона, что составляет 60 % взрослого населения края», — поянсила она.

Среди привитых 122 человек в возрасте 91+ и 40 тысяч старше 60 лет. Активно записывается на процедуру и молодежь от 18 лет.

«После постановки вакцины осложнений не зарегистрировано. Тем не менее, медики отслеживают реакции, которые могут возникнуть у пациентов. У 10% привитых наблюдаются незначительные проявления в виде повышения температуры, недомогания и слабости. Это длится на протяжении 1-3 дней», — подчеркнула Ирина Переладова.

Алтайская правда