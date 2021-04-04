Горняк22: Врачи не советуют ждать другую вакцину от ковида

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Прививочной кампании против коронавирусной инфекции чуть больше полугода. За это время на Алтай доставлено 120 тысяч доз вакцины «Спутник V». Речи о завозе других препаратов пока не идет. Минздрав России не дает по этому поводу никаких комментариев.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко призывает население использовать ресурсы, которые нам доступны здесь и сейчас. «Жить в ожидании другого варианта вакцины безосновательно. В противном случае мы упустим драгоценное время, которое позволит быстрее и проще выйти из ситуации с заботливостью ковидом. Нужно как можно скорее сформировать иммунную прослойку», — подчеркнул он.

Напомним, людей вакцинируют по всем краю. В работе задействованы 83 медицинских организации. Для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, работают девять мобильных ФАПов.

С января в Барнауле у торговых центров «Пионер» и «Весна» открыты два мобильных комплекса. В них поставить прививки может любой желающий житель региона, предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Перед процедурой пациента осмотрит врач. Противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.

Алтайская правда