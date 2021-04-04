Горняк22: Врачи не советуют ждать другую вакцину от ковида

Горняк22: Врачи не советуют ждать другую вакцину от ковида04.04.2021
Фото Олег БОГДАНОВ
Прививочной кампании против коронавирусной инфекции чуть больше полугода. За это время на Алтай доставлено 120 тысяч доз вакцины «Спутник V». Речи о завозе других препаратов пока не идет. Минздрав России не дает по этому поводу никаких комментариев.
Главный инфекционист региона Валерий Шевченко призывает население использовать ресурсы, которые нам доступны здесь и сейчас. «Жить в ожидании другого варианта вакцины безосновательно. В противном случае мы упустим драгоценное время, которое позволит быстрее и проще выйти из ситуации с заботливостью ковидом. Нужно как можно скорее сформировать иммунную прослойку», — подчеркнул он.
Напомним, людей вакцинируют по всем краю. В работе задействованы 83 медицинских организации. Для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, работают девять мобильных ФАПов.
С января в Барнауле у торговых центров «Пионер» и «Весна» открыты два мобильных комплекса. В них поставить прививки может любой желающий житель региона, предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Перед процедурой пациента осмотрит врач. Противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний.