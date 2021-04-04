Горняк22: Обновлены данные о заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае

В Алтайском крае за неделю зарегистрировано зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 9,3% ниже эпидемического порога. Чаще всего болеют дети.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Например, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и COVID-19. А вот грипп не выявлен.

Ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности — мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни.

Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Также всем жителям региона необходимо соблюдать традиционные меры профилактики инфекционных заболеваний.

Алтайская правда