Горняк22: Владимир Путин наградил трех алтайских врачей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. В списке — три врача из Барнаула.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила заместитель главного врача Родильного дома №2 Елена Строганова. В это медучреждение она пришла трудиться сразу после окончания института. С тех пор прошло 30 лет.

— Еще студенткой здесь родила дочь. Я очень люблю свою работу. И всегда на боевом посту. Главное для меня, чтобы дети были здоровы и женщины обходились без осложнений. Близкие мой сложный рабочий график понимают и всегда поддерживают, — подчеркнула Елена Строганова.

Такую же награду получил заведующий отделением горбольницы №8 Александр Когтев. Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоен главный врач городской поликлиники №3 Николай Карпов.

Алтайская правда