Горняк22: Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае снизилась до 98 человек в сутки

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В Алтайском крае продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев. При этом излечились 119 пациентов. К сожалению, не удалось справиться с болезнью 9 инфицированным: 7 человек из этого числа умерли от COVID-19.

По данным оперштаба региона на 31 марта, с начала пандемии в регионе подтверждено свыше 47,1 тысячи случаев инфекции. Выздоровели 42 тыс. 198 пациентов. Скончались 2 тыс. 694 человека (непосредственно от коронавируса — 1 813).

Сейчас лечатся в ковидных госпиталях 1 тыс. 129 инфицированных и 384 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 266 случаях болезнь протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 89 человек.

Всего в крае на коронавирус обследовано свыше 1,3 млн жителей. Прививки от ковида поставили 88 тыс. 993 человека. Причем 64 тыс. 370 из них полностью привиты.

Алтайская правда