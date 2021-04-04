Горняк22: Мясников рассказал, как противостоять третьей волне коронавируса

Фото Олег БОГДАНОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирусные волны будет приходить периодически. И единственный способ противостоять им – это вакцинация.

Мясников подчеркнул, что новый коронавирус пришёл надолго, и он уже не исчезнет. Для всех подобных вирусов характерно течение волнами, новый — не исключение. Сегодня во многих странах подъем третьей волны. У нас пока нет, но надо быть готовыми к этому.

Реально противостоять пандемии, по словам Мясникова, можно только благодаря массовой вакцинации. Опыт стран Европы показал, что соблюдение мер безопасности, дистанция, маски и прочее не работают.

«В Европе уже не знают, что ограничить ещё, а число инфицированных растёт. Более того, помимо разрушительного воздействия на экономику и особенно здравоохранение ограничения создают иллюзию безопасности», — отметил доктор.

Россия первой осознала, что вводить жесткие ограничения — путь в никуда. Поэтому всем надо готовиться, что вакцинация будет ежегодной или раз в два года, резюмировал специалист.

Алтайская правда