Горняк22: В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса для животных. Ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.

Как сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, инактивированную вакцину разработал Федеральный центр охраны здоровья животных. Клинические испытания препарата «Карнивак-Ков» начались еще в октябре 2020 года. Они проводились на собаках, кошках, песцах, лисах и других животных.

Исследования показали безвредность вакцины и ее высокую иммуногенную активность. У всех вакцинированных животных образовались антитела к коронавирусу.

В Россельхознадзоре продолжают изучать срок выработки иммунитета. Сегодня он составляет не менее полугода.

Масштабное производство вакцины может быть запущено в апреле. Вакцину «Карнивак-Ков» планируют закупать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие из Греции, Польши и Австрии, сообщают «Известия».

В России официально установлены факты заражения коронавирусом кошек в Москве и Тюмени. Савенков отметил, никакого доказательства передачи ковида от животных к людям не зафиксировано.

Алтайская правда