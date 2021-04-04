Горняк22: Третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса заработал в Барнауле

В Барнауле начинает работать еще один мобильный комплекс вакцинации от коронавиурсной инфекции. Он будет принимать пациентов в поселке Южный по ул. Чайковского, 21.

Также работают пункты около торгово-развлекательных центров «Пионер» и «Весна». Все три комплекса переходят на работу с 10.00 до 18.00.

Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Как сообщили в региональном Минздраве, за последнюю неделю в край поступило около 40 тысяч комплектов вакцины «Спутник V». Этого хватит на всех записавшихся на вакцинацию, и даже больше.

Барнаул

Алтайская правда