Горняк22: 14 человек умерли от коронавируса за сутки в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки выявили еще 99 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 100 пациентов. От ковида умерли 14 инфицированных.

По данным оперштаба на 1 апреля, более всего новых случаев подтверждено в Барнауле (28). Затем следуют Бийск с 14 диагнозами, Рубцовск — 13, Калманский район – 7 и так далее.

Сейчас лечат в госпиталях 1 тыс. 126 инфицированных и 375 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 260 заболевших относятся к категории тяжелобольных. 93 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее количество случаев коронавируса с начала пандемии превысило 47,2 тысячи. Из этого числа вылечились 42 тыс. 298 человек, умерло 2 тыс. 708 инфицированных (непосредственно от ковида – 1 827).

Алтайская правда