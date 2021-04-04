Горняк22: Свыше 92 тысяч жителей Алтайского края сделали прививку от Covid‑19

92 тыс. 232 жителей Алтайского края поставили прививки от коронавирусной инфекции. Всего регион получил 124 тыс. 17 комплектов комбинированной векторной вакцины для профилактики Covid‑19.

По данным на 1 апреля, первую прививку препарата «Спутник V» получили свыше 26 тысяч человек. У 66 тыс. 140 комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

С начала пандемии в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 1,3 млн человека. Общее число заболевших превысило 47,2 тысячи.

Алтайская правда