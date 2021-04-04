Горняк22: Верховный суд РФ отказал в отмене масочного режима

Верховный суд России отказал в удовлетворении коллективного иска к Роспотребнадзору об отмене масочного режима, передают «РИА Новости».

Иск подали почти 1500 человек из разных субъектов РФ. Истцы заявили, что маски вредны для астматиков и людей, страдающих иными заболеваниями дыхательной системы, а также для лиц с когнитивными нарушениями и пациентов, перенесших хирургические операции на лице.

Кроме того, указывалось, что из-за масок глухие не могут читать по губам. Также истцы считают, что маски формируют у людей ложное чувство безопасности и те пренебрегают прочими мерами профилактики.

Сообщается, что многие из истцов пришли, однако, без масок на заседание их не пустили.

Алтайская правда