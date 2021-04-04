Горняк22: Ростех создал уникальное лекарство от коронавируса

«Ростех» создал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы переболевших – «КОВИД-глобулин». Объем инвестиций в проект составляет порядка 400 млн рублей.

Препарат на основе иммуноглобулинов разработан на основе 2,5 тонн плазмы переболевших москвичей и одобрен Минздравом РФ. Сообщается, что побочных эффектов у нового лекарства не выявлено. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что оно предназначено именно для лечения, а не профилактики коронавируса.

«КОВИД-глобулин» планируется применять при лечении средних и тяжелых форм болезни у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. В настоящее время он проходит клинические испытания. Первая их фаза уже завершена, следующая начнется в апреле и пройдет в стационарах Москвы.

Антиковидную плазму, помимо Москвы, будут поставлять также станции переливания крови из регионов. В этом году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы – этого должно хватить для помощи 10–15 тысячам пациентов.

Алтайская правда