Горняк22: 94 случая ковида и 8 смертей зарегистрировали за сутки в Алтайском крае

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В Алтайском крае за сутки выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщили 2 апреля в оперштабе региона, вылечились 76 пациентов. Умерли от ковида восемь пациентов.

Лечение в госпиталях проходят 1 тыс. 123 человек с COVID-19 и 343 пациента с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных составляет 253 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 95 человек.

С начала пандемии общее количество случаев инфицирования превысило 47,3 тысячи. Выздоровели 42 тыс. 374 человека. Умерли 2 тыс. 716 инфицированных (от ковида — 1 835).

Всего в крае на коронавирус обследовано свыше 1,3 млн человек. В регион поставлено более 124 тысяч комплектов. Прививки поставили 96 тыс. 309 жителей.

Алтайская правда