Горняк22: Сбер предсказал третью волну коронавируса в апреле

Аналитики «Сбериндекса» прогнозируют, что к 15 апреля в России будут выявлять более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, передает РБК.

С середины марта в России коронавирусом каждый день заражается примерно 9 тысяч человек. В «Сбериндексе» полагают, что к середине апреля в стране будет фиксироваться более 15 тысяч случаев заражения. Это – уровень октября 2020 года, когда началась вторая волна пандемии. Ее пиковые значения (к концу года) составляли почти 30 тысяч заражений ежедневно.

Ситуация смоделирована на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR. Она учитывает регистрируемую динамку распространения инфекции, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и ряд других параметров: инкубационный период, число репродукции, летальность, долю «бессимптомников».

Алтайская правда