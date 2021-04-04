Горняк22: Заболели – 96, выздоровели – 119: как обстоят дела с COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случая заболевания коронавирусом, 119 пациентов выздоровели, 12 – умерли. У 10 из них причиной смерти стал ковид.

Общее число заболевших составляет 47 426 человек, в ом числе, 3271 ребенок. Выздоровело 42 493 (+119) человека. Умерло 2 728 (+12) человек, все взрослые. От коронавируса – 1 845 (+10) человек, от иных причин – 883 (+2) человека.

В крае развернута 1991 койка, к кислороду подключено 1154, оборудовано ИВЛ – 301. На 2 апреля в госпиталях от ковида лечились 1 067 пациентов, от похожей на него вирусной пневмонии – 336 пациентов, еще 615 долечиваются на дому. Также на амбулаторном наблюдении находятся 17 «бессимптомников». Количество тяжелобольных составляет 250 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 89 из них.

Из общего числа случаев заболевания 472 – завозные, в ом числе, 197 – из-за границы; 28 743 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 47 426 заболевших: 12 507 – у больных внебольничной пневмонией, 27 170 – у заболевших ОРВИ, в 7 749 случаях – бессимптомное течение.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 03 апреля года прививается 101 400 (+5 091) человек, в том числе: 32 232 человек получили первую прививку; 69 168 человека полностью привиты (получили две прививки).

Алтайская правда