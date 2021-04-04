Горняк22: Барнаульская больница усовершенствовала процедуру вакцинации от ковида

Горняк22: Барнаульская больница усовершенствовала процедуру вакцинации от ковида04.04.2021
Барнаульская горбольница № 12 изменила стандартную процедуру получения вакцины от коронавируса после сообщения в соцсетях о том, что пациенту ввели ее вместо вакцины от гепатита и дифтерии.
Пресс-служба алтайского Минздрава сообщила, что в настоящее время проводится служебное расследование, приняты меры для предотвращения подобных случаев, выделен отдельный кабинет для прививок от ковида. Проведены беседы и обучения сотрудников.
Ранее в министерстве заявили, что если факт подтвердится, к допустившему ошибку работнику будет применено дисциплинарное взыскание.
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Барнаул