Горняк22: Памятную медаль за борьбу с ковидом получили врачи и политики Алтайского края

Памятной медалью профсоюза работников здравоохранения РФ «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» награждены депутаты, чиновники и врачи Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Среди награжденных: замруководителя фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Ирина Солнцева, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, а также специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев.

Вручение наград состоялось во время работы пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Алтайская правда