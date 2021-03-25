Горняк22: Владимир Путин поставил прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Как сообщили в Кремле, глава государства чувствует себя хорошо. 24 марта у него полноценный рабочий день.

Президент не брал в день прививки отгул. Сама процедура была непубличной. Никаких кадров с вакцинации пресс-службы президента не распространила.

Прививался Владимир Путин будет одной из трех российских вакцин. А вот какой именно, не известно. Информация держится в секрете. При этом, согласно данным опросов, не менее трети собирающихся вакцинироваться от коронавируса хотели бы сделать это той же вакциной, что и президент.

Сейчас в нашей стране – три противокоронавирусных вакцины. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V» (11 августа), которым и ведется массовая иммунизация населения. Затем регистрацию прошла «ЭпиВакКорона» (14 октября), разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, и «КовиВак» (20 февраля) от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Фото с сайта Кремля (архив)

Алтайская правда