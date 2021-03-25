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Коронавирус

Горняк22: В Европе растет количество случаев повторного заражения COVID-19

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

В Чехии значительно увеличилось число пациентов, повторно заразившихся коронавирусом. В Великобритании продлили запрещение на международные поездки.

В Чехии участились случаи повторного заражения коронавирусом — за последний месяц они выросли в девять раз. За все время пандемии в стране зафиксировано уже 1 400 случаев рецидива.

В Великобритании продлили до июля запрет на международные поездки. Нарушителей ждет штраф в £5 тыс. Скорее всего, правила по обязательному карантину по въезду в страну не изменятся  до сентября.

Суточный антирекорд по числу случаев COVID-19 зафиксирован на Филиппинах — 8 019.

Лидером мирового антирейтинга продолжают оставаться США – за все время пандемии здесь выявили более 29 млн зараженных. В Бразилии, идущей на втором месте, зарегистрировано свыше 12 млн, в Индии – более 11 миллионов. В России и Великобритании, которые идут следом, почти одинаковое число заболевших – 4,4 млн и 4,3 млн соответственно.

Алтайская правда

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