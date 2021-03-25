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Коронавирус

Горняк22: Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

В Алтайском крае за сутки выявили 108 заболевших коронавирусной инфекцией. Столько же человек излечились. Скончались 11 инфицированных, при этом COVID-19 стал непосредственной смерти десяти из них.

Как сообщили 24 марта в оперштабе региона, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе превысило 46,4 тысячи. Выздоровели свыше 41,4 тыс. пациентов. Умерли порядка 2,6 тыс. инфицированных.

Сейчас в госпиталях лечатся 1 тыс. 282 человека с подтвержденной инфекцией и 390 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных снизилось до 299 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 96 человек.

Прививки от коронавируса поставили 79 тыс. 710 жителей. Из этого числа 54 тыс. 800 человек завершили комплекс иммунизации (получили две прививки).

Алтайская правда

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