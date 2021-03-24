Горняк22: Владимир Путин поставит прививку от коронавируса 23 марта

Накануне на совещании по вопросам вакцинации президент России Владимир Путин поделился, что планирует поставить прививку от коронавируса.

По словам главы государства, он «намерен сделать это завтра», то есть 23 марта. Путин подчеркнул, что вакцинация — это добровольный выбор и личное решение каждого человека, сообщают РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства в день прививки продолжит работать. Пока неизвестно, какую из трех отечественных вакцин выберет президент: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Также в Кремле уточнили,что не будут транслировать процедуру вакцинации Путина.

Алтайская правда