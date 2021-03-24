Горняк22: В России запускают в производство третью вакцину от коронавируса

Фото Олег БОГДАНОВ

В России поступит в гражданский оборот третья вакцина от коронавируса «КовиВак». Об этом было сказано накануне на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19.

По словам президента Владимира Путина, сегодня первоочередная задача — создать коллективный иммунитет. От него зависит напрямую, когда страна окончательно выйдет из режима ограничений. Для полной стабилизации ситуации в России должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого необходимо 69,8 млн комплектов доз вакцины. Все возможности и ресурсы для изготовления таких объемов в стране есть, подчеркнул президент.

Так, уже в ближайшие дни поступит в гражданский оборот третья российская вакцина. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, стартовые объемы вакцины «КовиВак» центра Чумакова произведут до конца марта. Имеющиеся мощности позволяют в первом полугодии подготовить 775 тысяч доз. В апреле намечено расширение технологической базы, что даст возможность выпустить до конца года не менее 10 млн доз.

Что касается двух остальных вакцин, то уже пущено в гражданский оборот 8,9 млн комплектов «Спутник V» и более 115 тысяч «ЭпиВакКороны». И объемы планируют наращивать.

Если в марте намечено выпустить 12,5 млн «Спутник V», то в апреле уже 17 млн, а за полугодие — свыше 80 млн двухкомпонентных доз. Производство вакцина «ЭпиВакКорона» также последовательно выходит на промышленные масштабы. Уже сделаны 365 тысяч двойных доз, к июлю намечено выйти на 5,5 миллиона.

Завершаются клинические исследования по вакцине «Спутник Лайт». Уже подготовлены все документы для ее регистрации.

Алтайская правда