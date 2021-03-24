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Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 107 человек заболели ковидом, 9 — умерли

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 107 диагнозов COVID-19. Излечились 125 пациентов, умерли от коронавируса 9 инфицированных. Такие оперативные данные предоставили 23 марта в оперштабе региона.

Более всего новых случаев — 39 – выявлено в Барнауле. Затем следуют Рубцовск (18), Бийск и Завьяловский районы (по 7 заболевших), Поспелихинский район (6) и т.д.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 298 человек с ковидом и 403 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 302 случаях болезнь протекает тяжело. К аппаратам ИВЛ подключены 93 человека.

С начала пандемии в крае подтверждено 46 тыс. 295 случаев инфекции. Из этого числа вылечились 41 тыс. 356 пациентов. Умерли 2 тыс. 604 инфицированных (от коронавируса – 1 735).

Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 млн 282 тыс. 170 человек. Привились от ковида 77 тыс. 792 человека. Причем из этого числа 52 тыс. 704 жителя получили уже две прививки «Спутником V».

Алтайская правда

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