Горняк22: Эпидемия коронавируса преподнесла стране и Алтайскому краю тяжелый урок

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Эпидемия коронавируса, которая весь прошлый экстремальный год испытывала нас на прочность, уносила человеческие жизни, на исходе. Этот тяжкий период, по мнению участников итоговой коллегии Минздрава региона, Алтайский край, и прежде всего его система здравоохранения, вынес на своих плечах достойно.

Работа над ошибками

После осмысления пережитого перед медициной региона ставятся новые задачи. В их обсуждении участвовали главные врачи, главы территорий, депутаты Госдумы и АКЗС, губернатор края Виктор Томенко.

Словами душевной признательности глава региона приветствовал специалистов – медиков, участников заседания коллегии:

– 2020 год войдет в историю как год тяжелых, трагических потерь и утрат. Но вместе с тем он запомнится героизмом работников здравоохранения, тех, кто встал на фронт борьбы с коронавирусом. И я хотел бы обратиться ко всем, кто работал, организовывал, лечил. Низкий поклон и самые искренние слова благодарности.

Эпидемия преподнесла стране и краю тяжелый урок. Работа над ошибками также легкой не будет. Стало быть, возрастет ответственность главных врачей и руководителей среднего звена. Задача власти при такой расстановке сил, по мнению главы региона, оперативное реагирование на обращения и обоснованные запросы медицины.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что его коллеги не выдержали бы в одиночку битвы с коронавирусной инфекцией. Рядом, плечом к плечу, встали студенты медуниверситета и медколледжей края, специалисты Роспотребнадзора и других организаций.

В. П. Томенко, губернатор Алтайского края:

– Сформулированные задачи и планы на 2021 год говорят о том, что понемногу надо возвращаться к нормальной жизни, привычному формату работы. Это касается и кадровой работы, и цифровизации, и специальных медицинских вопросов. Добавлю также, что федеральное правительство, Министерство здравоохранения Российской Федерации слышат наши вопросы, мы находимся с ними в контакте, есть понимание и по уже принятым решениям.

По словам министра, эпидемия заставила пересмотреть многие планы и приоритеты развития служб. За счет дополнительных вливаний из консолидированного бюджета укрепилось звено поликлиник, принявших на себя первый удар. В краткие сроки развернуты были ковидные госпитали, организованы обсервации медперсонала, работающего в «красных зонах», созданы дополнительные реанимационные места. В столь сложных условиях работы удалось не допустить сбоев в реализации нацпроектов.

– Оперативная перестройка серьезным образом отразилась на специфике оказания медицинской помощи в течение года, практики медработников, работающих в ковидных госпиталях и в первичном звене, на поликлинических участках, куда пришлась основная нагрузка. Она выросла многократно на всю систему здравоохранения, и 40% ее объема пришлось на период с сентября по декабрь, – отметил министр Попов.

Дорогого стоит высокая оценка работы медиков в прошлом году доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАМН Якова Шойхета. Он назвал ее героической, заслуживающей самой высокой похвалы. Меж тем вернуть здравоохранение края на прежние «мирные» рельсы будет не проще, чем победить ковид.

Утраты и обретения

Горестные утраты года. Сверхсмертность, 15% превышения этого грустного показателя в аналогичном предыдущем периоде. Свыше пяти тысяч человек, большинство из них – люди старше 60 лет. Причины высокой летальности – и сам ковид, и осложненные им хронические заболевания.

– Мы приросли по количеству умерших, как и другие регионы России и СФО. Сейчас каждый из них подводит итоги, оценивает, почему где-то показатели выше, где-то ниже. Но можно говорить о том, что крупные города в большей степени пострадали от эпидемии, – уточнил министр здравоохранения.

Среди городов края больше всего людей потерял Барнаул, за ним Бийск, Новоалтайск, Рубцовск. Серьезно подросла смертность в Каменском, Заринском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Залесовском, Курьинском, Алейском и Баевском районах.

Еще один грустный «феномен» беспокоит жителей края: почему даже сейчас, когда заболеваемость в Алтайском крае снизилась более чем в 2 раза от уровня осени 2020 года, кривая смертности не торопится идти вниз. Дмитрий Попов пояснил, что «тяжелые» пациенты, нуждающиеся в реанимационных мерах, находятся в ковидных госпиталях неделями, месяцами. По этой причине некорректно сравнивать цифры заболеваемости и смертности, приведенные на конкретный день.

– Врачи могут два месяца бороться за жизнь человека, а он в итоге умирает. К сожалению, и так бывает. «Хвост тяжелых больных» будет достаточно длинным, поэтому количество реанимационных мест – более 300 – у нас остается большим, рассчитанным на этот фактор. Сейчас, например, около ста пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Но в целом динамика ситуации позволяет говорить о снижении числа заболевших до единичных случаев уже в мае, – обнадежил глава краевого Минздрава.

Произойдет это, конечно, не само собой, а наработкой коллективного иммунитета, высоким уровнем антител у людей переболевших или сделавших прививки.

Героям-медикам, чей труд достоин самой высокой оценки, во время заседания коллегии губернатор Виктор Томенко вручил награды, краевые и федеральные.

Факт

В 2020 году:

развернуто 30 инфекционных госпиталей (6 тыс. мест) в лечебных учреждениях края;

создано более 150 новых реанимационных мест;

запущено четыре новых компьютерных томографа (в ГБ № 4 и 12 Барнаула, № 3 – Рубцовска, Алейской ЦРБ);

не прекращалась медпомощь пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями;

открыто первичное сосудистое отделение в Каменской ЦРБ;

краевой кардиодиспансер получил ангиограф, в полном объеме отлажена дистанционная передача данных ЭКГ от бригад скорой медицинской помощи;

В Алейской ЦРБ заработал Центр амбулаторной онкологической помощи.

Алтайская правда