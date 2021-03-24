Горняк22: Сергей Ковязин назначен главврачом центральной городской больницы в Бийске

23 марта назначен главным врачом Бийской центральной городской больницы Сергей Ковязин. Также его представление прошло и в городской поликлинике №1, которую планируют присоединить к ЦГБ.

С 2017 года больницей руководил Сергей Некрасов. На данный момент истек срок его контракта с Минздравом края.

Сергей Ковязин ранее руководил горбольницей №2. Ее он возглавил накануне пандемии, осенью 2019 года, приехав из Красноярского края. Именно на него была возложена ответственность по организации ковидного госпиталя в Бийской зоне. После он был временно назначен руководителем Бийской центральной районной больницы, где был создан еще один ковидный госпиталь.

Также Ковязин возглавит и городскую поликлинику №1, которую планируют присоединить к главной городской больнице. Объединить медучреждения намеривались еще в 2019 году, однако из-за коронавируса преобразования решено было отложить. После возобновления плановой медпомощи руководство края вернулось к реализации идеи, сообщает региональный Минздрав.

Фото Елены Коржевой

Новости Бийска

Алтайская правда