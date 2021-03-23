Горняк22: В 2020 году в Алтайском крае выявили меньше случаев онкологии

2020 год, который прошел под знаком коронавируса, внес коррективы в работу онкологической службы Алтайского края. Из-за ограничений и приостановки плановых медицинских приемов выявлено почти на тысячу меньше случаев злокачественных новообразований.

Всего по итогам года в регионе впервые было установлено 10 132 случая злокачественных новообразований. В среднем же выявляется 11 — 11,5 тыс. пациентов. Более половины онкопатологий (55,4%) были диагностированы на I и II стадии, когда они уверенно поддаются лечению.

Традиционной на протяжении последних лет остается структура онкозаболеваемости. У мужчин чаще всего диагностируют опухоли бронхолегочной системы (21,1%), предстательной железы (11,3%) и кожи (10,1%). У женщин — рак молочной железы (20,3%), кожи (13,6%) и кишечника (7%).

В регионе средний возраст заболевших составляет 62,7 года. Максимальный уровень онкологической заболеваемости традиционно сохраняется в возрастной группе 65-69 лет.

Алтайская правда