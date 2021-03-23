Горняк22: За сутки в Алтайском крае умерли 14 человек с коронавирусом

Фото Олег БОГДАНОВ
В Алтайском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться – за сутки выявлено 109 новых случаев. Как сообщили 22 марта в оперштабе региона, вылечились 65 пациентов. Скончались 14 инфицированных. Из этого числа от кивда умерли девять человек.
Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 330 человек с коронавирусом и 421 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 302 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 93 больных.
С начала пандемии в регионе подтверждено 46 тыс. 188 случаев инфекции. Из этого числа выздоровели 41 тыс. 231 пациент, умерло 2 тыс. 595 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 726).
Новые случаи коронавируса в крае за сутки. Где выявлены:
- Барнаул – 29,
- Рубцовск – 18,
- Бийск – 9,
- Локтевский район – 8,
- Алейск – 7,
- Бийский район — 4,
- Поспелихинский район – 4,
- Славгород — 3,
- Ключевской район — 3,
- Мамонтовский район — 3,
- Немецкий национальный район — 3,
- Первомайский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Благовещенский район — 2,
- Краснощековский район — 2,
- Смоленский район — 2,
- Камень-на-Оби — 1,
- Кулундинский район — 1,
- Панкрушихинский район — 1,
- Ребрихинский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Рубцовский район — 1.