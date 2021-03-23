Горняк22: За сутки в Алтайском крае умерли 14 человек с коронавирусом

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться – за сутки выявлено 109 новых случаев. Как сообщили 22 марта в оперштабе региона, вылечились 65 пациентов. Скончались 14 инфицированных. Из этого числа от кивда умерли девять человек.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 330 человек с коронавирусом и 421 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 302 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 93 больных.

С начала пандемии в регионе подтверждено 46 тыс. 188 случаев инфекции. Из этого числа выздоровели 41 тыс. 231 пациент, умерло 2 тыс. 595 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 726).

Новые случаи коронавируса в крае за сутки. Где выявлены:

Барнаул – 29,

Рубцовск – 18,

Бийск – 9,

Локтевский район – 8,

Алейск – 7,

Бийский район — 4,

Поспелихинский район – 4,

Славгород — 3,

Ключевской район — 3,

Мамонтовский район — 3,

Немецкий национальный район — 3,

Первомайский район — 3,

Родинский район — 3,

Благовещенский район — 2,

Краснощековский район — 2,

Смоленский район — 2,

Камень-на-Оби — 1,

Кулундинский район — 1,

Панкрушихинский район — 1,

Ребрихинский район — 1,

Романовский район — 1,

Рубцовский район — 1.

Алтайская правда