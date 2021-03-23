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Коронавирус

Горняк22: За сутки в Алтайском крае умерли 14 человек с коронавирусом

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться – за сутки выявлено 109 новых случаев. Как сообщили 22 марта в оперштабе региона, вылечились 65 пациентов. Скончались 14 инфицированных. Из этого числа от кивда умерли девять человек.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 330 человек с коронавирусом и 421 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 302 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 93 больных.

С начала пандемии в регионе подтверждено 46 тыс. 188 случаев инфекции. Из этого числа выздоровели 41 тыс. 231 пациент, умерло 2 тыс. 595 пациентов (от коронавирусной инфекции – 1 726).

Новые случаи коронавируса в крае за сутки. Где выявлены:

  • Барнаул – 29,
  • Рубцовск – 18,
  • Бийск – 9,
  • Локтевский район – 8,
  • Алейск – 7,
  • Бийский район — 4,
  • Поспелихинский район – 4,
  • Славгород — 3,
  • Ключевской район — 3,
  • Мамонтовский район — 3,
  • Немецкий национальный район — 3,
  • Первомайский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Благовещенский район — 2,
  • Краснощековский район — 2,
  • Смоленский район — 2,
  • Камень-на-Оби — 1,
  • Кулундинский район — 1,
  • Панкрушихинский район — 1,
  • Ребрихинский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Рубцовский район — 1.

Алтайская правда

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