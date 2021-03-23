Горняк22: В Алтайском крае снизилась заболеваемость ротавирусом

За два года в Алтайском крае снизилось количество заболевших ротавирусом. «В 2020 году было зарегистрировано 4,8 тыс. случаев острых кишечных инфекций, в 2019-м — 8 тысяч случаев. В январе-феврале заболели 209 человек, за аналогичный период прошлого года – 278», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Инфекция имеет сезонный характер, 94% заболевших – это дети до 14 лет.

Сниженную статистику специалист Роспотребнадзора объясняет несколькими причинами. Во-первых, в прошлом году коронавирус своим этиологическим фактором подавил другие инфекции. Во-вторых, люди с марта по октябрь были максимально разобщены, а значит, не было основного способа передачи болезни — контактно-бытового. В-третьих, люди четко научились соблюдать правила личной гигиены.

Ольга Егорова также прокомментировала ситуацию с массовым пищевым отравлением в барнаульской средней школы №128, которая в итоге не подтвердилась.

— В образовательном учреждении зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Возможно, ее занесли дети, которые не соблюдали меры личной гигиены либо сотрудники пищеблока, ведь у нескольких были выявлены положительные результаты анализа. Проверка длилась в школе всю прошлую неделю. Дети и педагоги находились под наблюдением. Одному ребенку была оказана помощь в больнице. В целом, по краю в школах и детских садах нет вспышек по заболеваемости.

Полезные советы, как действовать, если ребенок недомогает, предложила главный специалист министерства здравоохранения Алтайского края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова:

— Инкубационный период может длиться от одного до десяти дней. При ротавирусной инфекции начинается рвота, поднимается температура, болит живот. Главное, в такой ситуации не давать много воды, пить нужно маленькими глотками. И, конечно, в такой ситуации нельзя отсиживаться. Нужно идти с ребенком к доктору. Лечение может быть как на дому, так и в больнице.

Алтайская правда