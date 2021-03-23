Горняк22: Как не нужно лечить постковидный синдром

Самостоятельным лечением постковидного синдрома заниматься нельзя. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

По его словам, синдром чаще всего включает затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений. Все это сохраняется после излечения от коронавируса примерно у 10–25% переболевших.

Медик отметил, что в интернете много недостоверной информации о лечении постковидного синдрома. Он привел в пример миф о пользе надувания шариков, якобы помогающем разработать легкие. Алексей Водовозов указал, что это может принести даже больший вред, чем сама болезнь.

Врач также добавил, что со слабо выраженным синдромом самостоятельно справиться можно, но искать подходящие методы посоветовал не на сомнительных сайтах в рекомендациях европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Алтайская правда