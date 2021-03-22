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Коронавирус

Горняк22: 13 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В Алтайском крае, по данным оперштаба на 21 марта, за 24 часа было выявлено 111 новых случаев коронавируса. Выздоровел 101 пациент, в то же время врачам не удалось спасти 13 человек, у девятерых из которых причиной смерти стал именно ковид.

Больше всего новых случаев в Барнауле – 30, в Поспелихинском районе – 13, в Бийске – 11, в других городах и селах от 0 до 7 новых случаев.

В регионе с начала пандемии насчитывается более 46 тыс. зарегистрированных заразившихся. В том числе более 3 тыс. детей. Выздоровели 41,1 тыс. человек, умерло 2,8 тыс.

Лечатся в госпиталях сейчас 1311 человек с положительным тестом на ковид. Там же находятся 414 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии 301 человек, под ИВЛ – 93.

Шестеро без симптомов лечатся амбулаторно. 470 человек с вирусной пневмонией, сходной с ковидом, проходят лечение на дому.

Алтайская правда

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