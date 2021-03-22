Горняк22: Алтайский край присоединился к всероссийскому проекту «УчимЗнаем»

Фото Андрей КАСПРИШИН

Уроки по 25 минут, звонок – воображаемый, и «уйти домой» здесь означает вернуться в палаты. Эта школа не обычная, а госпитальная. Ее ученики – ребятишки, вынужденные в силу своих сложных диагнозов долгое время проводить в клинике. Наш регион присоединился к всероссийскому проекту «УчимЗнаем». 42-я по счету инновационная образовательная площадка открылась в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

«Все наши надежды»

Госпитальные школы уже работают в клиниках крупных городов России, но для столицы Алтайского края это впервые. Реализация проекта стала возможной, поскольку у нашего региона огромный опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Его нельзя срежиссировать «на показуху». У нас получилось, потому что есть в крае прочная наработанная база, помимо технологических ресурсов, еще и личностные – доверие между медиками и учителями, взрослыми и детьми. А два социальных блока, медицинский и образовательный, включились в работу как единое целое.

Первым уроком у ребят робототехника. Склонившись лысыми от химиотерапии головушками, они увлеченно собирают фантастическую машину, которая существует пока лишь в идеях. Но, как знать, может быть, именно этим детям, справившимся с недугом, суждено стать известными конструкторами.

А мамы удивленно смотрят не насмотрятся. Их роднульки впервые за долгие месяцы забыли о болезни! Неважно, что школа в больничных стенах и после уроков они отправятся на процедуры и по палатам. Здесь их класс, их друзья, и уже есть первые пятерки.

Пока школяры занимаются, мы перешептываемся с мамами. Анна Астанина с сыном Дмитрием из Поспелихи в клинике уже год.

– Из-за пандемии мальчик долго не занимался. Потом мы по основному диагнозу ездили на лечение в Санкт-Петербург, и вот снова здесь. Конечно, на свой вопрос: «за что нам это?» – ответа я пока так и не нашла, но сын мой теперь снова ребенок, школьник, а не только пациент, – рассуждает Анна.

Третьеклассник Лев – барнаулец. Его мама Елена Девяткина рассказывает, что из всех предметов он больше всего любит математику и физкультуру, которую на время болезни пришлось оставить. Но судя по тому, как ребенок увлечен сборкой модели, теперь среди его любимых предметов и робототехника. «Ко всем нашим надеждам прибавилась и эта – школа, класс, друзья», – Елена улыбается, как давно, наверное, не улыбалась.

Плюс 40

Праздник удался! Соблюдая все меры предосторожности, необходимые в эту непростую пору, приехали гости, чтобы поздравить ребят и их мам, врачей и учителей. Сюрпризом для маленьких пациентов клиники стало прямое включение в Zoom – встреча с ребятишками, которые проходят сейчас лечение в федеральной клинике имени Димы Рогачёва. Всех участников события в Барнауле поздравил ее президент Александр Румянцев.

В гимназии № 126 пополнение. Сразу 40 пациентов детской клиники сели за парты госпитальной школы. Директор учебного заведения Александр Загайнов сообщил, что занятия ведут 12 педагогов, прошедших подготовку с командой тьюторов из Москвы. В частности, семинары для учителей провел руководитель программ регионального развития проекта «УчимЗнаем» Иван Долуев.

Ведь школа-то не простая, а цифровая, с возможностью удаленного подключения к другим образовательным площадкам страны.

К слову, известный производитель брендовой мультимедийной техники в рамках социального партнерства поставил для необычного класса компьютер с веб-камерами, набор планшетов, оборудование для беспроблемного выхода в Интернет, интерактивную доску, гаджеты – всё это станет серьезным подспорьем ученикам.

Справка

С 2014 года образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» запущен уже в 24 регионах России, включая Алтайский край. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому. Флагманские площадки действуют в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице в Москве. Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, с ними работают более 5 тысяч госпитальных педагогов.

Мнения

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко:

– В стенах лечебного учреждения ребята будут получать знания. Знания – это будущее, вера в жизнь. Это то, к чему должен стремиться любой человек. Госпитальная школа «УчимЗнаем» как уникальное сочетание образовательных традиций и инноваций цифровой школы дает новые возможности. Сегодня мы видим здесь лишь небольшую часть участников, но на самом деле событие касается сотен детей края, которые вместе с необходимым лечением получат и суперсовременное образование. Такой вот замечательный подарок, одна из мер, завязанных в единый комплекс реализации на территории всей страны нацпроектов здравоохранения, образования, демографии.

Руководитель проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Сергей Шариков:

– Месяцы, а бывает, и годы проводят дети с онкозаболеваниями в детских больницах. Конечно, важно, чтобы они не отстали от школьной программы, окончили школу на четыре и пять. Но любая болезнь сужает круг общения. Проект «УчимЗнаем» помогает его расширить, переключить внимание ребенка с болезни на интерес, на новую тему. И он легче переносит боль и курсы химиотерапии. Известно, что в здоровом теле здоровый дух, но работает и обратная связь. Без здоровья духа нет здоровья тела. Это доказано многими исследованиями. А поскольку недуги сопутствуют человеку, мы должны учиться жить так, чтобы они не снижали качества жизни детей и взрослых.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко:

– Сегодня трепетный и волнующий день, поскольку система образования вместе со здравоохранением делает исторический шаг. Открылась первая на Алтае госпитальная школа. Это серьезный вклад в благополучие всех детей Алтайского края, он дает доступ к качественному образованию. Еще один важный момент – открывая госпитальную школу, мы говорим о том, что люди самых гуманных профессий, доктор и учитель, рука об руку создают такие прекрасные и нужные проекты для наших детей, для будущего края. Мы намерены способствовать всеми силами тому, чтобы благополучие детей в крае прирастало.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов:

– Считаю крайне важным делом, когда реализация таких проектов стирает границы между медициной и образованием. Болезнь – это небольшой период времени, который необходимо пережить. И нужно, чтобы в это время за высокими технологиями стояла атмосфера соучастия, милосердия и, конечно же, неравнодушия. Мы объединили на базе этого лечебного учреждения все свои усилия на благо детей.

Алтайская правда