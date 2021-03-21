Горняк22: 11 человек скончались от COVID-19 в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 84 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19–11.

Из вновь зарегистрированных случаев 27 выявлено в Барнауле. В Родинском районе – 8, в Бийске и Павловском районе – по 7 заболевших, в Славгороде, Поспелихинском районе – по 6. В остальных городах и районах края – по 4 и менее инфицированных.

На 20 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях 1 322 человека с коронавирусной инфекцией. Еще 390 пациентов — с подтвержденной вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных – 300, подключено к аппаратам ИВЛ – 95. Минздравом края развернуто 2 366 коек, в резерве — 654.

Общее количество поставленной вакцины «Гам-Ковид-Вак» в регион составило 80 642 комплекта. На утро 20 марта прививается 77 253 (+457) человека.

Алтайская правда