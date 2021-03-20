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Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки выявили 112 случаев коронавируса

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает снижаться в Алтайском крае. За минувшие сутки в регионе выявлено 112 новых случаев ковида. Более всего традиционно приходится на Барнаул – 28. Затем следуют Рубцовск (13), Бийск (11), Родинский район (6) и другие муниципалитеты.

Как сообщили 19 марта в оперштабе региона, выздоровели 112 пациентов. Скончались 13 инфицированных, в девяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 45 тыс. 855 заболевших и переболевших коронавирусом. Из этого числа умерли 2 тыс. 557 человек (от коронавирусной инфекции – 1 694).

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 314 инфицированных и 403 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных пациентов составляет 299 человек, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 100.

Алтайская правда

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