Горняк22: Студент-медик Махмуджон Эргашев мечтает стать гражданином России

Фото Андрей КАСПРИШИН

«Хочу стать гражданином России» – такой статус на своей странице в социальной сети выставил барнаульский студент Махмуджон Эргашев.

Когда началась пандемия, он стал волонтером. А затем пошел работать в красную зону ковидного госпиталя. В конце прошлого года студент Алтайского медуниверситета победил в конкурсе «Доброволец России» в номинации «Доброе дело» и получил благодарственное письмо от президента. Парень мечтает стать гражданином России и получить паспорт нашей страны, но пока ему это не удается.

Образ жизни

Махмуджон – студент 6-го курса АГМУ, в Барнауле живет уже шесть лет. Он приехал из Таджикистана, где осталась его семья, с твердым желанием стать нейрохирургом и работать в России. На выбор профессии повлияла смерть братьев и сестер из-за слаборазвитой медицины на родине.

Когда в марте из-за ковида на базе АГМУ открыли региональный штаб помощи пожилым людям в экстренной ситуации, он решил в него вступить. За время акции #МыВместе студент отработал свыше 500 волонтерских часов, помощь добровольца получили более 200 человек.

Затем Махмуджон на полгода пошел работать медбратом в красную зону горбольницы, ставшей ковидным госпиталем. В поликлинике в качестве терапевта вел приемы и оформлял больничные листы. Общался с пациентами, выписывал рецепты. По-русски говорит с легким акцентом, а вообще знает четыре языка – кроме родного таджикского еще русский, азербайджанский и турецкий.

«Меня понимают и коллеги, и пациенты, и одногруппники. Но в миграционной службе почему-то нет. Да, есть акцент! Но что мне с этим делать?» – недоумевает Махмуджон.

Я несколько раз встречалась с волонтером. Когда брала интервью для газеты и снимала о нем фильм. Он добрый и отзывчивый. Говорит, что главное в жизни – помогать другим. Так его воспитали.

Его сокурсники и коллеги по волонтерскому штабу также тепло отзываются о парне. Лидия Найданова, заместитель регионального координатора общественного движения «Волонтёры-медики» рассказала, что учится с Махмуджоном вместе со 2-го курса, как перешла к ним в группу.

«Он прекрасный человек, по любой проблеме готов помочь и подсказать, никогда в беде не оставит. Хотел быть волонтером, долго не получалось по независящим от него обстоятельствам. Но период пандемии расставил все точки над «и», и он проявил себя уже здесь как один из лучших.

Махмуджон очень интересуется русской культурой, недавно ездил в Петербург, чтобы познакомиться с историей России, там посетил большое количество музеев и исторических мест», – рассказывает Лидия.

А Камилла Ерёмкина, волонтер этого же штаба, добавила: «Он один из самых чутких и внимательных людей, которых я знаю. Всегда поинтересуется, как дела, здоровье, никогда не откажет в просьбе. Махмуджон очень любит Россию и красоту Алтайского края, изучает историю страны. Его привлекают такие личности, как Пётр Первый и Николай Второй».

В Барнауле у него появилась девушка. Своей возлюбленной парень посвятил песню на русском языке «Другая ты».

Сердце и разум

«Когда я только переехал в Барнаул, не любил баню. А теперь не могу жить без бани и холодной погоды, – признается Эргашев. – Из народных праздников меня покорили Масленица и Иван Купала. Когда я увидел, как горожане отмечают эти праздники, просто влюбился в культуру России. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Еще мне нравится музыкальный инструмент балалайка, но играть на ней я пока не умею».

Всё это время он мечтал об одном – о российском гражданстве. Тест по русскому языку написал, вид на жительство и разрешение на временное пребывание получил, а вот собеседование завалил. Парень рассказал о себе, перечислил православные праздники, которые знал, а отвечая на вопрос о лучшем деятеле культуры Барнаула, назвал Шукшина, хотя понимал, что он из Бийского района.

А после собеседования получил документ с отказом в гражданстве, где было сказано, что он некоммуникабельный, а также плохо знает культуру Российской Федерации.

Из выписки из протокола заседания комиссии по признанию иностранного гражданина носителем русского языка: «В ходе собеседования заявитель не продемонстрировал умения инициировать диалог в бытовых ситуациях, поддерживать беседу, достигать поставленных целей в коммуникации в ситуациях подготовленного и неподготовленного монологического и диалогического общения. Не употребляет идиоматические выражения, что не демонстрирует его вовлеченность в культурно-исторический контекст».

Есть надежда

Махмуждон не опустил руки и хочет сдать еще один экзамен. Он готов доказать, что знает культуру России и достоин стать частью страны.

«Если не сдаешь, можно только через год пересдать, а времени нет. Меня уже позвали на работу в поликлинику, а без гражданства никак, – посетовал парень. – Я хочу помогать тем, кто попал в трудную ситуацию. Их улыбки для меня самая лучшая награда».

И хотя Махмуджон, по мнению членов комиссии, не употребляет идиоматические выражения, многие понимают, что главное всё же не в этом.

За него вступилось региональное отделение ОНФ, направив письмо начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковнику полиции Андрею Самойлову с просьбой рассмотреть обращение Махмуджона и в условиях дефицита медицинских кадров, который усугубился во время пандемии, посодействовать волонтеру в получении гражданства.

Помнится, в 2013 году российский паспорт получил Жерар Депардье. Он как-то совсем не в ладах был с русским языком. Возможно, на его счету были большие заслуги перед страной, но в красной зоне ковидного госпиталя он точно не работал.

Наталья АНДРОНОВА

Барнаул

Алтайская правда