Горняк22: Уже к концу 2021 года в Барнауле заработает БСМП № 2

Фото Олег БОГДАНОВ

Пострадавших в техногенных катастрофах, как, впрочем, и во многих других «острых» и тяжелых случаях, – всех принимает сейчас единственная в Алтайском крае больница скорой медицинской помощи. Количество ее пациентов растет вместе с дорожным трафиком и территорией Барнаульского округа, а потому перегруженной БСМП нужна «сестра».

Что беспокоит, доктор?

Уже к концу 2021 года заработает в Барнауле БСМП № 2. Она объединит крупные медучреждения краевой столицы, горбольницы № 11 и 12, или, как их еще называет народ по старой «заводской» привычке, «Моторщики» и «Шинники».

Так сложилось, что само слово «оптимизация» вызывает в обществе больше кривотолков, нежели желания здраво оценить реальность. А она такова: расположенные по соседству, многопрофильные, с хорошим кадровым и технологическим потенциалом клиники дублируют друг друга по многим направлениям, что приводит к распылению ресурса и неравномерности распределения нагрузки. С учетом перегруженности БСМП № 1, работающей, по сути, в авральном режиме, – роскошь недопустимая. А ведь с ускорением темпа нашей жизни нагрузка на «скоропомощные» структуры будет только расти.

То, что сделано в двух конкретных лечебных учреждениях за последние два года, прекрасно укладывается в идею объединения. В городскую клиническую больницу № 11, например, поставлена 131 единица оборудования на сумму около 130 миллио­нов рублей; в ГБ № 12 – 44 единицы общей стоимостью 75 миллионов. Созданы новые реанимационные места, расширены возможности диагностики и лечения. А всё же и этого недостаточно для оказания в полном объеме помощи по стандартам emergency.

Между тем плюсы синергетического эффекта, когда один плюс один намного больше, чем два, понятны специалистам 11-й и 12-й больниц.

– Конечно, моих коллег беспокоит тема предстоящего объединения, как и любого нормального человека: всё новое, неизведанное, – говорит заместитель главного врача по лечебной работе городской больницы № 11 Елена Кандрина. – Но основные вопросы мы уже обсудили со специалистами на всех уровнях – и в Минздраве края, и в коллективах двух больниц. Непонимания между коллегами нет, как нет «ваших» и «наших», поскольку трудимся рядом, часто пересекаемся по работе и хорошо знаем друг друга. Люди спокойны, настроены оптимистично, ведь места и должности найдутся всем в объединенной больнице. Я в медицине 33 года и не раз наблюдала со стороны, как объединялись и в результате укрупнения укреплялись лечебные учреждения края, решались застаревшие вопросы кадрового и технологического обеспечения. Думаю, и в этот раз от слияния двух крупных горбольниц выиграют пациенты, персонал, да и весь край.

Не смена вывески

По словам главного врача городской больницы № 12 Барнаула Сергея Воронкина, история объединения – это не про смену вывески. Итогом предстоящих качественных структурных преобразований станет новый принцип маршрутизации, максимально удобной, быстрой и эффективной для пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

Старой доброй «Горке», краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, БСМП № 1, предстоит принимать пациентов из Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула, а также с территории прилегающей к ним агломерации (свыше 200 тысяч человек). За объединенной БСМП № 2 закрепят Индустриальный и Ленинский районы с близлежащим пригородом (свыше 500 тысяч жителей).

Сергей Воронкин, который, как уже решено, возглавит лечебное учреждение, рассказал, как именно будут решены основные вопросы.

Кадры. В штатном расписании, уже согласованном с работниками, к слову, значатся фамилии всех медиков, пожелавших остаться в объединенной структуре. Не потеряют ни в должностях, ни в зарплатах 1143 сотрудника нынешней 11-й горбольницы и 785 – 12-й. Более того, в штат с числом специалистов свыше 2 тысяч добавлены дополнительно 200 ставок врачей и 160 – среднего медперсонала. Где их взять в условиях кадрового дефицита?

«Поможет программа целевой ординатуры, которая сейчас разрабатывается Министерством здравоохранения Алтайского края. Ординаторы пройдут обучение по квотам, по договорам и уже готовыми специалистами вернутся к нам» – так, по словам Сергея Владимировича, будет работать эта схема.

Технологии. Объединенной БСМП № 2 предстоит решить задачи амбициозные, но вполне реальные – стать эталоном в оказании скорой медицинской помощи. И получить, как это уже сделали несколько крупных лечебных учреждений края, сертификат менеджмента качества, означающий ориентированность на интересы пациентов и сохранение здоровья человека по максимуму возможного.

– Эталон – это совершенство. Миссией БСМП № 2 будет прописана идея стремления к нему, – подчеркнул главврач. – Мы готовы к новому уровню работы. Я имею в виду внедрение передового опыта медицины России и зарубежья, оснащение достаточным количеством современного оборудования, высокую квалификацию медработников, организацию пространств, комфортных для персонала и больных.

Направления. Отделение тяжелой сочетанной травмы пока остается единственным в БСМП № 1, поскольку и сложных пациентов, которых здесь ставят на ноги, в крае, слава богу, немного. При этом в БСМП № 2 создается полный набор профильных специализированных отделений, работающих в формате emergency, – хирургии, урологии, кардиологии, неврологии и так далее. В скором будущем планируется построить и реацентр.

Существенно изменится идеология работы приемного отделения. По сути, оно перерастет в приемно-диагностическое с возможностями оперативного диагностирования и маршрутизации пациентов по степени тяжести патологий.

В качестве больницы скорой помощи БСМП № 2 будет работать в дежурном режиме 24/7, стало быть, врачи и медсестры могут рассчитывать на рост заработной платы.

– Думаю, положительный эффект объединения мы ощутим быстро – и по человеческому, и по технологическому фактору. Если для одной клиники приобретать новое оборудование дорого и нерентабельно, то для крупной, объединенной, какой станет наша БСМП № 2, – в самый раз. А современный уровень работы на высокоточных производительных аппаратах поможет отчасти компенсировать реально существующий дефицит кадров, привлечь молодых специалистов, – резюмировал собеседник.

«АП» остается добавить, что объединение двух больниц полностью завершится к концу этого года.

Комментарий

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов:

– Необходимость объединения двух больниц продиктована прежде всего быстрым ростом Барнаула за последние 20 лет, в том числе за счет агломерации. В разы вырос и автомобильный трафик: в периоды пиковой загрузки Павловского тракта время доезда скорой из Индустриального района растягивается порой до полутора часов, что в тяжелых случаях не позволяет врачам вовремя прийти на помощь и спасти человека. Между тем территориально более близки и удобны в этой части города больницы № 11 и 12 Барнаула. После дооснащения на этих площадках планируется открыть вторую больницу скорой медицинской помощи, БСМП № 2, и тем самым сделать доступным для жителей краевой столицы и прилегаю­щих территорий любой вид экстренной специализированной медицинской помощи.

Барнаул

Алтайская правда