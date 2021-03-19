Горняк22: Заболеваемость ОРВИ выросла на 15,5% в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость ОРВИ. По итогам минувшей недели зарегистрировано 18,7 тыс. случаев респираторных инфекций.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзора, это на 15,5% выше аналогичных показателей прошлого года. Причем большую часть заболевших составляют дети до 14 лет.

При лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, бокавирусы. Гриппа не выявлено.

Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив.

Также всем жителям региона необходимо соблюдать традиционные меры профилактики инфекционных заболеваний.

Барнаул

Алтайская правда