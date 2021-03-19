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Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 114 человек заболели ковидом, 11 — умерли

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали еще 114 случаев коронавирусной инфекции. В результате с начала пандемии общее количество заболевших превысило 45,7 тысяч.

Более всего новых диагнозов подтверждено в Барнауле – 37. Затем следуют Бийск, Рубцовск, Павловский район и т.д.

Также за прошедшие 24 часа излечились 135 пациентов, скончались 11 инфицированных (в 9 случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти). Почти за год пандемии в регионе переболели ковидом 40 тыс. 869 человек. Умерли 2 тыс. 544 пациентов (от коронавируса – 1 685).

Сейчас находятся на лечении в госпиталях 1 тыс. 335 инфицированных и 440 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. У 301 заболевшего инфекция протекает тяжело. 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Алтайская правда

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