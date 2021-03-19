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Коронавирус

Горняк22: Два пункта вакцинации около ТЦ Барнаула приостановили работу

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Два мобильных пункта вакцинации граждан от COVID-19 временно приостанавливают работу около торговых центров «Весна» и «Пионер» в Барнауле на период отсутствия достаточного количества вакцины.

Комплекс у ТРЦ «Весна» перестал работать с 18 марта, возле ТРЦ «Пионер» прекращает принимать пациентов с 20 числа. Возобновиться вакцинация в них, когда придет новая партия вакцины. Ее ожидают уже на следующей неделе.

Сейчас можно поставить прививки в поликлиниках. В том числе записаться на иммунизацию предлагают через сайт госуслуг.

Барнаул 

Алтайская правда

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