Горняк22: Два пункта вакцинации около ТЦ Барнаула приостановили работу

Фото Олег БОГДАНОВ

Два мобильных пункта вакцинации граждан от COVID-19 временно приостанавливают работу около торговых центров «Весна» и «Пионер» в Барнауле на период отсутствия достаточного количества вакцины.

Комплекс у ТРЦ «Весна» перестал работать с 18 марта, возле ТРЦ «Пионер» прекращает принимать пациентов с 20 числа. Возобновиться вакцинация в них, когда придет новая партия вакцины. Ее ожидают уже на следующей неделе.

Сейчас можно поставить прививки в поликлиниках. В том числе записаться на иммунизацию предлагают через сайт госуслуг.

Барнаул

Алтайская правда