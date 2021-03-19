Горняк22: 76 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Фото Олег БОГДАНОВ

76 тыс. 293 жителя Алтайского края поставили прививки от коронавирусной инфекции. Такие данные 18 марта предоставили в оперштабе региона.

В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 30 тыс. 400 человек. У 45 тыс. 893 жителей комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

Общее количество поставленной антикоронавирусной вакцины составило 80 тысяч 642 комплекта.

Кроме того, в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 млн 265 тыс. 942 человека. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 тыс. 743 жителя.

Алтайская правда