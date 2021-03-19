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Коронавирус

Горняк22: 76 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

76 тыс. 293 жителя Алтайского края поставили прививки от коронавирусной инфекции. Такие данные 18 марта предоставили в оперштабе региона.

В том числе первую прививку препарата «Спутник V» получили 30 тыс. 400 человек. У 45 тыс. 893 жителей комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.

Общее количество поставленной антикоронавирусной вакцины составило 80 тысяч 642 комплекта.

Кроме того, в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 млн 265 тыс. 942 человека. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 тыс. 743 жителя.

Алтайская правда

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