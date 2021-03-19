Горняк22: Почему смертность от коронавируса в Алтайском крае остается практически неизменной

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Специалисты объяснили, почему при снижающейся заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае уровень смертности остается практически неизменным. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов пояснил журналистам, что пациенты, особенно нуждающиеся в реанимационных мероприятиях, находятся в ковидных госпиталях длительное время, недели, а то и месяцы.

— По этой причине некорректно сравнивать цифры заболеваемости и смертности, приведенные на конкретный день. Врачи могут два месяца бороться за жизнь человека, а он в итоге умирает. К сожалению, и так бывает. Мы уже говорили о том, что так называемый «хвост тяжелых больных» будет достаточно длинным, поэтому количество реанимационных мест — более 300 — у нас остается достаточно большим, рассчитанным на этот фактор. Сегодня, например, 100 человек в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ. Мониторинг проводится дважды в сутки. Динамика ситуации такова, что можно ожидать снижения количества заболевших до единичных случаев уже в мае, — ответил глава алтайского Минздрава.

Главврач Новоалтайского ковидного госпиталя Константин Федорюк, как врач-практик, говорит о недоверии части населения, особенно сельского, к вакцине. Несмотря на доказанную эффективность «Спутника V» и ее доступность, от прививок отказываются как раз люди из группы риска — те, кто в ней более всего нуждается. Меж тем никто не отменял ни сопутствующей патологии, ни необходимости плановой медицинской помощи. Все, что нужно для безопасной жизни людям пожилым, отягощенным недугами — прислушаться к совету врачей.

В первую очередь необходимо вакцинироваться, во вторую — проверить уровень антител. И уже после этого посещать врачей, ходить в аптеки и магазины, навещать внуков.

Алтайская правда