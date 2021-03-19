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Горняк22: Инфекционку в Славгородской больнице должны отремонтировать в этом году

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Минздрав Алтайского края прокомментировал состояние инфекционного отделения в Славгородской центральной районной больнице.

Ранее молодая мама рассказала в соцсети, что попала с ребенком в упомянутое отделение, и показала, как выглядит одна из палат. На видео она сняла стены и полы с отвалившейся плиткой, потолки с чем-то темным, похожим на плесень, старую советскую мебель. Видно, что ремонта здесь не было много лет.

«Шок-контент какой-то», – говорится в сообщении об этой больнице на странице сообщества Barnaul22.

В краевом Минздраве сообщили, что ремонт инфекционного отделения этой больницы запланирован на этот год. В прошлом году для этого разработали проект за 500 тыс. рублей. Сейчас он проходит госэкспертизу.

«Все имеющиеся дефекты, которые можно устранить в рамках текущего ремонта в отделениях ЦРБ, будут устранены в ближайшее время», – говорится на официальной странице ведомства в Instagram.

Также отмечается, что ремонт инфекционного отделения стоит на особом контроле у администрации больницы.

Указан и номер главврача: (38568) 51503. К нему или его заму можно обращаться по вопросам качества оказания медпомощи, а также по санитарному состоянию помещений.

Фото: скрин из видео Barnaul22

Новости Славгорода 

Алтайская правда

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