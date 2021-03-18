ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае от коронавируса умерли еще 12 человек

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 117 случаев коронавирусной инфекции. Ровно столько же пациентов вылечены. При этом умерли от ковида 12 инфицированных. Такие данные 17 марта сообщили в оперштабе региона.

Более всего новых случаев выявлено в Барнауле – 37. Затем следуют Рубцовск, Бийск, Алейск, Павловский и Поспелихинский районы, Камень-на-Оби и т.д.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 45,6 тыс. случаев инфекции. Излечились 40,7 тыс. человек. Умерли порядка 2,5 тысяч пациентов. Но лишь в 1 тыс. 676 случаев коронавирус признан непосредственной причиной смерти.

Сейчас лечат в госпиталях 1 тыс. 380 инфицированных и 436 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. У 317 заболевших инфекция дала серьезные осложнения. 101 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: Главный уролог Алтайского края награжден орденом Почета

Мар 18, 2021
Коронавирус

Горняк22: Алтайский край включили в ТОП-10 регионов-лидеров по постковидной реабилитации

Мар 18, 2021
Коронавирус

Горняк22: Ученые назвали потерю обоняния «полезным» симптомом при коронавирусе

Мар 18, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

Мар 18, 2021
Общество

Горняк22: «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае

Мар 18, 2021
Общество

Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

Мар 18, 2021
Коронавирус

Горняк22: Главный уролог Алтайского края награжден орденом Почета

Мар 18, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar