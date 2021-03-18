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Горняк22: Алтайский край включили в ТОП-10 регионов-лидеров по постковидной реабилитации

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Портал «Санатории-России.РФ» составил ТОП-10 регионов-лидеров по реабилитации после ковида. В него вошел и Алтайский край.

На первом и втором местах рейтинга Республика Крым и Краснодарский край, в санаториях которых применяют для бывших коронавирусных больных грязелечение с использованием местных источников. Помогает и климатотерапия.

На третьем месте Республика Татарстан, на четвертом – Московская область, следующую строчку занял Ставропольский край, шестую – Ленинградская область. На седьмой – Алтайский край, где поправить здоровье после ковида можно в санаториях Белокурихи. Здесь предлагают разные процедуры, в том числе радоновые ванны, оксигенотерапию, светотерапию.

На последних трех местах по очереди: Самарская область, Челябинская область и Пермский край.

Также портал приводит цены путевок. В Татрстане – от 1800 рублей, в Челябинской области  от 1920 рублей, в Алтайском крае – от 2100 рублей.

Новости Белокурихи 

Алтайская правда

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