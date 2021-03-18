Горняк22: Ученые назвали потерю обоняния «полезным» симптомом при коронавирусе

Аносния, то есть потеря обоняния, помогает человеку легче и быстрее перенести коронавирус. К такому выводу пришли испанские ученые.

Специалисты из Мадридского университета и клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором участвовали около 6 тыс. пациентов с ковидом.

Оказалось, что потеря обоняния является признаком сильного иммунного ответа, который снижает риск появления цитокинового шторма – потенциально летальной реакции иммунной системы, пишут РИА Новости.

Также выяснилось, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин). Кроме того, эта реакция более распространена среди лиц моложе 65 лет.

По последним данным, в мире выявлено более 120 млн случаев заболевания коронавируса, более 2,6 млн человек скончались.

Алтайская правда